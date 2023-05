VERNISSAGE – ILOT DES ARTS 1 Rue Mareschal, 25 mai 2023, Montpellier.

Venez découvrir deux nouveaux créateurs : Lô Saveurs Infuses – artisan tisaneur bio et Flore Azan créatrice de boucles d’oreilles en cuir..

2023-05-25 à ; fin : 2023-05-25 . .

1 Rue Mareschal

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Come and discover two new creators: Lô Saveurs Infuses – organic herbalist and Flore Azan – leather earrings creator.

Venga a descubrir a dos nuevos diseñadores: Lô Saveurs Infuses – herboristería ecológica y Flore Azan – diseñadora de pendientes de cuero.

Entdecken Sie zwei neue Designer: Lô Saveurs Infuses – Handwerker für Bio-Kräutertee und Flore Azan, Designerin von Lederohrringen.

Mise à jour le 2023-05-09 par OT MONTPELLIER