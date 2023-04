VISITE GUIDÉE SOUS LE SIGNE DE L’ART – VISIT’INSOLITE Avenue Frédéric Sabatier d’Espeyran, 20 mai 2023, Montpellier.

Voici une visite sous le signe de l’Art vu sous toutes ses coutures : la peinture, la sculpture, la littérature,… mais aussi le théâtre, la danse, la musique !

Tout cela dans l’Ecusson de Montpellier..

2023-05-20 à 13:00:00 ; fin : 2023-05-20 16:00:00. EUR.

Avenue Frédéric Sabatier d’Espeyran

Montpellier 34090 Hérault Occitanie



Here is a visit under the sign of Art seen under all its aspects: painting, sculpture, literature,… but also theater, dance, music!

All this in the Ecusson of Montpellier.

He aquí una visita bajo el signo del Arte visto desde todos los ángulos: pintura, escultura, literatura,… ¡pero también teatro, danza, música!

Todo ello en el Ecusson de Montpellier.

Dies ist ein Besuch im Zeichen der Kunst in all ihren Facetten: Malerei, Skulptur, Literatur, … aber auch Theater, Tanz und Musik!

Und das alles im Ecusson von Montpellier.

