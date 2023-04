FESTIVAL TROPISME 2023 121 Rue Fontcouverte, 4 mai 2023, Montpellier.

Rendez-vous du 4 au 21 mai à la Halle Tropisme à Montpellier pour le retour de notre événement annuel incontournable le FESTIVAL TROPISME 2023. Les premiers noms sont annoncé·e·s.

2023-05-04 à ; fin : 2023-05-21 . .

121 Rue Fontcouverte

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



See you from May 4 to 21 at the Halle Tropisme in Montpellier for the return of our annual event the TROPISME 2023 FESTIVAL. The first names are announced

Nos vemos del 4 al 21 de mayo en la Halle Tropisme de Montpellier para el regreso de nuestra cita anual, el FESTIVAL TROPISME 2023. Se anuncian los primeros nombres

Vom 4. bis 21. Mai findet in der Halle Tropisme in Montpellier die Rückkehr unserer jährlichen Veranstaltung FESTIVAL TROPISME 2023 statt, die Sie nicht verpassen sollten. Die ersten Namen sind bekannt

Mise à jour le 2023-04-18 par OT MONTPELLIER