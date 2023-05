ANIMATION – L’ATELIER DE LA PELUCHE 30 allée jean de Lattre de Tassigny, 3 mai 2023, .

L’Atelier de la Peluche sera présent à l’Office du Tourisme de Montpellier le 03 mai de 10h à 13h.

2023-05-03 à 10:30:00 ; fin : 2023-05-03 13:00:00. .

30 allée jean de Lattre de Tassigny

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



L’Atelier de la Peluche will be present at the Tourist Office of Montpellier on May 03 from 10 am to 1 pm

L’Atelier de la Peluche estará presente en la Oficina de Turismo de Montpellier el 3 de mayo de 10.00 a 13.00 h

Das Atelier de la Pluche ist am 03. Mai von 10 bis 13 Uhr im Fremdenverkehrsamt von Montpellier vertreten

