STAGE ESCALADE ENFANTS PRINTEMPS- ALTISSIMO Allée d’Ulysse, 2 mai 2023, Montpellier.

Pendant les vacances, votre salle Altissimo Odysseum propose un stage escalade enfants adaptés à tous niveaux.

Les enfants apprendront les techniques de bases (l’assurage, les nœuds) et la gestuelle dans la bonne humeur..

2023-05-02 à 13:00:00 ; fin : 2023-05-02 15:00:00. EUR.

Allée d’Ulysse

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



During the vacations, your Altissimo Odysseum gym offers a climbing course for children of all levels.

The children will learn the basic techniques (belaying, knots) and the gestures in a good mood.

Durante las vacaciones, el gimnasio Altissimo Odysseum ofrece un curso de escalada para niños de todos los niveles.

Los niños aprenderán las técnicas básicas (aseguramiento, nudos) y los gestos de buen humor.

Während der Ferien bietet Ihre Kletterhalle Altissimo Odysseum einen Kletterkurs für Kinder an, der für alle Niveaus geeignet ist.

Die Kinder lernen die Grundtechniken (Sichern, Knoten) und die Gestik in guter Stimmung.

Mise à jour le 2023-03-28 par OT MONTPELLIER