L’HÉRAULT DE FERME EN FERME, 29 avril 2023, Montpellier.

Le week-end des 29 et 30 avril 2023, partez à la rencontre des paysans avec «L’Hérault de ferme en ferme»..

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-30 . .

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



On the weekend of April 29 and 30, 2023, go and meet the farmers with « L’Hérault de ferme en ferme ».

El fin de semana del 29 y 30 de abril de 2023, conozca a los agricultores con « L’Hérault de ferme en ferme ».

Am Wochenende des 29. und 30. April 2023 können Sie mit « L?Hérault de ferme en ferme » (Das Herault von Bauernhof zu Bauernhof) Bauern kennen lernen.

Mise à jour le 2023-03-02 par OT MONTPELLIER