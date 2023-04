POLY’DAYS GOURMANDS 1 Rue des Pertuisanes, 26 avril 2023, Montpellier.

Les Poly’days gourmands, c’est le rendez-vous des petits et grands gourmands !

Rendez-vous du 26 au 29 avril à partir de 14h..

2023-04-26 à ; fin : 2023-04-29 . .

1 Rue des Pertuisanes

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



The Poly’days gourmands is the meeting place for young and old gourmets!

See you from April 26th to 29th from 2pm.

Poly’days gourmands es el punto de encuentro de jóvenes y mayores gourmets

Nos vemos del 26 al 29 de abril a partir de las 14.00 h.

Die Poly’days gourmands, das ist der Treffpunkt für kleine und große Feinschmecker!

Treffpunkt vom 26. bis 29. April ab 14 Uhr.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT MONTPELLIER