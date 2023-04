DANS LES PAS DE GUILHEM 30 Allée Jean de Lattre de Tassigny, 25 avril 2023, Montpellier.

Guilhem, fondateur de Montpellier, invite les enfants de 8 à 11 ans à découvrir la cité à l’époque médiévale..

2023-04-25 à 10:30:00 ; fin : 2023-04-25 12:30:00. EUR.

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Guilhem, founder of Montpellier, invites children from 8 to 11 years old to discover the city in medieval times.

Guilhem, fundador de Montpellier, invita a los niños de 8 a 11 años a descubrir la ciudad en la época medieval.

Guilhem, der Gründer von Montpellier, lädt Kinder zwischen 8 und 11 Jahren dazu ein, die Stadt im Mittelalter zu entdecken.

