DANSE IMMORTELLE 155 Rue de Bologne, 24 avril 2023, Montpellier.

Dans le cadre des Vacances Chorégraphiques + Printemps, la Compagnie Didier Théron organise un stage de danse contemporaine en partenariat avec le musée MO.CO. Montpellier Contemporain.

Faire découvrir et pratiquer la danse contemporaine au Pôle de Développement Chorégraphique Bernard Glandier aux enfants, par des danseuses/chorégraphes professionnelles..

2023-04-24 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-24 16:00:00. EUR.

155 Rue de Bologne

Montpellier 34080 Hérault Occitanie



As part of the Choreographic Holidays + Spring, the Didier Théron Company organizes a contemporary dance workshop in partnership with the MO.CO. Montpellier Contemporain.

To make children discover and practice contemporary dance at the Pôle de Développement Chorégraphique Bernard Glandier, by professional dancers/choreographers.

En el marco de las Vacances Chorégraphiques + Printemps, la Compagnie Didier Théron organiza un taller de danza contemporánea en colaboración con el MO.CO. Montpellier Contemporain.

Para que los niños descubran y practiquen la danza contemporánea en el Pôle de Développement Chorégraphique Bernard Glandier, de la mano de bailarines/coreógrafos profesionales.

Im Rahmen der Choreographischen Ferien + Frühling organisiert die Compagnie Didier Théron in Zusammenarbeit mit dem Museum MO.CO einen Workshop für zeitgenössischen Tanz. Montpellier Contemporain.

Kinder sollen den zeitgenössischen Tanz im Pôle de Développement Chorégraphique Bernard Glandier von professionellen Tänzerinnen/Choreographen entdecken und praktizieren.

Mise à jour le 2023-03-28 par OT MONTPELLIER