DIFFUSION MATCHS – BRASSERIE LE M BY MHR 491 Avenue de Vanières, 22 avril 2023, Montpellier.

La brasserie le M by MHR diffuse régulièrement des rencontres sportives !

Au programme des prochaines diffusions:

Nous retransmettons le match de samedi 22 avril à 17h qui oppose Bayonne à Montpellier. Également, le match du samedi 5 Mai à 17h qui oppose Montpellier à Brive.

2023-04-22 à 17:00:00 ; fin : 2023-04-22 18:40:00. .

491 Avenue de Vanières

Montpellier 34070 Hérault Occitanie



The M by MHR brewery regularly broadcasts sports matches!

On the program of the next broadcasts:

We broadcast the game of Saturday, April 22 at 5pm which opposes Bayonne to Montpellier. Also, the match of Saturday, May 5th at 5pm between Montpellier and Brive

La cervecería M by MHR retransmite regularmente partidos deportivos

En el programa de las próximas retransmisiones:

Retransmitimos el partido del sábado 22 de abril a las 17h entre Bayona y Montpellier. También el partido del sábado 5 de mayo a las 17:00 entre Montpellier y Brive

Die Brasserie le M by MHR überträgt regelmäßig Sportveranstaltungen!

Das Programm der nächsten Übertragungen

Wir übertragen am Samstag, den 22. April um 17 Uhr das Spiel Bayonne gegen Montpellier. Außerdem wird am Samstag, den 5. Mai um 17 Uhr das Spiel Montpellier gegen Brive gezeigt

