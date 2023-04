CONFÉRENCE SE LIBÉRER DU MANQUE D’AMOUR 15 Rue du Faubourg Boutonnet, 21 avril 2023, Montpellier.

Mieux comprendre pourquoi nos soucis du quotidien sont liés à une identification incorrecte de soi.

Parce que ce qui nous rend heureux c’est de se sentir en lien avec les autres. Parce que nous avons l’impression que chacun est tellement occupé. Pour toutes sortes de raisons qui nous font sentir ce manque d’amour, nous cherchons à présent le plein d’amour..

2023-04-21 à 19:30:00 ; fin : 2023-04-21 21:00:00. .

15 Rue du Faubourg Boutonnet

Montpellier 34090 Hérault Occitanie



To better understand why our daily worries are linked to an incorrect identification of the self.

Because what makes us happy is to feel connected to others. Because we feel that everyone is so busy. For all sorts of reasons that make us feel this lack of love, we are now looking for the full of love.

Para comprender mejor por qué nuestras preocupaciones cotidianas están ligadas a una incorrecta identificación del yo.

Porque lo que nos hace felices es sentirnos conectados a los demás. Porque sentimos que todo el mundo está muy ocupado. Por todo tipo de razones que nos hacen sentir esta falta de amor, ahora buscamos la plenitud del amor.

Besser verstehen, warum unsere Alltagssorgen mit einer falschen Selbstidentifikation zusammenhängen.

Weil es uns glücklich macht, wenn wir uns mit anderen verbunden fühlen. Weil wir das Gefühl haben, dass jeder so viel zu tun hat. Aus allen möglichen Gründen, die uns diesen Mangel an Liebe spüren lassen, suchen wir jetzt nach der vollen Liebe.

