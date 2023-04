TOURNÉE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE Place de France Odysseum, 20 avril 2023, Montpellier.

Rendez-vous ce jeudi 20 avril à 20h pour assister au gala de l’équipe de France à la Patinoire Vegapolis.

2023-04-20 à 20:00:00 ; fin : 2023-04-20 22:00:00. EUR.

Place de France

Odysseum

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



See you this Thursday, April 20th at 8pm to attend the French team gala at the Vegapolis Ice Rink

Nos vemos este jueves 20 de abril a las 20.00 horas para la gala de la selección francesa en la pista de hielo de Vegapolis

Wir treffen uns am Donnerstag, den 20. April um 20 Uhr, um die Gala der französischen Nationalmannschaft in der Eishalle Vegapolis zu sehen

Mise à jour le 2023-03-20 par OT MONTPELLIER