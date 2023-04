LES 4 SAISONS 1076 Rue Jean-François Breton et autres lieux, 15 avril 2023, Montpellier.

Pour cette nouvelle saison qui célèbrera le printemps du 15 au 23 avril 2023, 50 activités sont ainsi proposées par des partenaires sur un territoire allant de la métropole montpelliéraine au Pays Cœur d’Hérault, en passant par le Pays de l’Or et le Grand Pic St Loup..

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-23 . .

1076 Rue Jean-François Breton

et autres lieux

Montpellier 34090 Hérault Occitanie



For this new season, which will celebrate spring from April 15 to 23, 2023, 50 activities are offered by partners in a territory ranging from the Montpellier metropolis to the Pays C?ur d?Hérault, including the Pays de l’Or and the Grand Pic St Loup.

Para esta nueva temporada, que celebrará la primavera del 15 al 23 de abril de 2023, los socios ofrecerán 50 actividades en un territorio que va desde la metrópoli de Montpellier hasta el Pays Cœur d’Hérault, pasando por el Pays de l’Or y el Grand Pic St Loup.

In dieser neuen Saison, die vom 15. bis 23. April 2023 den Frühling feiert, werden 50 Aktivitäten von Partnern in einem Gebiet angeboten, das von der Metropole Montpellier über das Pays C?ur d’Hérault, das Pays de l’Or und den Grand Pic St Loup bis hin zum Pays C?ur d’Hérault reicht.

