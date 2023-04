MHR VS CASTRES 500 Avenue de Vanières, 15 avril 2023, Montpellier.

Ne manquez pas le match MHR vs Castres le 15 avril à 17h au GGL Stadium !

Venez soutenir votre équipe favorite..

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 . EUR.

500 Avenue de Vanières

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Don’t miss the MHR vs Castres game on April 15th at 5pm at the GGL Stadium !

Come and support your favorite team.

No te pierdas el partido entre MHR y Castres el 15 de abril a las 17:00 en el GGL Stadium

Ven a apoyar a tu equipo favorito.

Verpassen Sie nicht das Spiel MHR vs. Castres am 15. April um 17 Uhr im GGL Stadium!

Kommen Sie und unterstützen Sie Ihre Lieblingsmannschaft.

Mise à jour le 2023-04-05 par OT MONTPELLIER