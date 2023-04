MINA ET LE SCEAU DU TEMPS 30 Allée Jean de Lattre de Tassigny, 14 avril 2023, Montpellier.

La jeune Mina a un incroyable pouvoir : munie d’un mystérieux sceau, elle peut traverser les époques et rencontrer les plus illustres savants qui ont marqué l’histoire de Montpellier..

2023-04-14 à 10:30:00 ; fin : 2023-04-14 12:00:00. EUR.

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



The young Mina has an incredible power: equipped with a mysterious seal, she can cross the ages and meet the most illustrious scientists who have marked the history of Montpellier.

La joven Mina tiene un poder increíble: provista de un sello misterioso, puede atravesar las épocas y conocer a los científicos más ilustres que han marcado la historia de Montpellier.

Die junge Mina hat eine unglaubliche Macht: Mit einem geheimnisvollen Siegel kann sie durch die Epochen reisen und die berühmtesten Wissenschaftler treffen, die die Geschichte Montpelliers geprägt haben.

