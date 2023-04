FESTIVAL W.A.W.W. 100 Rue Ferdinand de Lesseps et autres lieux, 8 avril 2023, Montpellier.

Voici la seconde édition de ce festival conçu comme un témoignage d’amour et d’émerveillement pour la richesse et la beauté des musiques de notre monde. Cette année Le JAM rejoint le théâtre du Chai du Terral, le Rockstore et Victoire 2 pour quatre concerts qui explorent et magnifient les 4 coins du monde. Mieux qu’un festival printanier W.A.W.W. c’est déjà l’été !.

2023-04-08 à 20:30:00 ; fin : 2023-04-08 22:30:00. EUR.

100 Rue Ferdinand de Lesseps

et autres lieux

Montpellier 34070 Hérault Occitanie



Here is the second edition of this festival conceived as a testimony of love and wonder for the richness and beauty of the music of our world. This year the JAM joins the Chai du Terral theater, the Rockstore and Victoire 2 for four concerts that explore and magnify the 4 corners of the world. Better than a spring festival, W.A.W.W. is already summer!

Se trata de la segunda edición de este festival concebido como testimonio de amor y asombro por la riqueza y la belleza de la música de nuestro mundo. Este año, el JAM se une al teatro Chai du Terral, al Rockstore y a Victoire 2 para cuatro conciertos que exploran y magnifican las cuatro esquinas del mundo. Mejor que un festival de primavera, ¡el JAM ya es verano!

Dies ist die zweite Ausgabe dieses Festivals, das als Zeugnis der Liebe und des Staunens über den Reichtum und die Schönheit der Musik unserer Welt konzipiert wurde. Dieses Jahr wird JAM gemeinsam mit dem Theater Chai du Terral, dem Rockstore und Victoire 2 vier Konzerte veranstalten, die die vier Ecken der Welt erkunden und verherrlichen. Besser als ein Frühlingsfestival W.A.W.W. ist bereits der Sommer!

