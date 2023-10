« Odyssée », exposition de Jordy Le Bruchec par Carbone 14 Gazette Café Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

« Odyssée », exposition de Jordy Le Bruchec par Carbone 14
Gazette Café Montpellier, 31 octobre 2023 10:00, Montpellier

31 octobre – 25 novembre

« Odyssée » est une exposition monographique conçue par l'association Carbone 14 et consacrée à la pratique de l'artiste Jordy Le Bruchec. Au sein de la Gazette Café, lieu festif et culturel montpelliérain, cette exposition propose une plongée dans l'univers fantastique des œuvres de l'artiste sétois, du 31 octobre au 25 novembre 2023. Vous y découvrirez une dizaine de toiles peintes par Jordy Le Bruchec, véritables pérégrinations au coeur de mondes imaginaires. Colorés, déroutants ou envoûtants, ces territoires inconnus sont emprunts de références visuelles aux univers graphiques de la bande-dessinée, du jeu vidéo mais aussi de la science-fiction.

Gazette Café
6 rue Levat, 34000 Montpellier

