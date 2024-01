Financement participatif région Occitanie – Votes jusqu’au 15 Janvier ! Faculté des Sciences de Montpellier Montpellier, dimanche 31 décembre 2023.

Financement participatif région Occitanie – Votes jusqu’au 15 Janvier ! Faculté des Sciences de Montpellier Montpellier 1 janvier 2024 – 15 janvier 2024

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-01-01 00:00

Fin : 2024-01-15 23:59

Aux arbres étudiant.e.s ! Mettons l’initiative de la jeunesse et des agriculteurs au profit de la sécurité alimentaire, de la biodiversité, du climat et des Hommes ! 1 janvier 2024 – 15 janvier 2024 1

https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr/project/budget-participatif-2023-1/collect/proposez-vos-projets/proposals/aux-arbres-etudiant-e-s

Bonjour à toutes et à tous,

En cette nouvelle année nous vous envoyons ce message pour mettre en lumière une initiative majeure de la région Occitanie : le programme de financement participatif « Vos solutions pour le climat et l’alimentation ». Doté d’un fonds de 2,3 millions d’euros, ce programme invite les citoyens à exprimer leur voix en votant pour sélectionner parmi quelque 250 projets en lice. Les domaines thématiques englobent l’alimentation, le climat et le tout nouveau segment de cette année, « Auprès de mon arbre ».

A titre d’exemple, avec un budget alloué à la plantation de 100 000€, nous pourrions :

planter environ 10 km de haies en Occitanie,

planter environ 20 000 arbres,

stocker entre 350 et 450 tonnes de carbone sur 15 ans,

stocker entre 5500 à 11700 tonnes de carbone sur 100 ans (Soit, l’empreinte carbone d’un français moyen en 2023 (9,9 t/CO2/hab/an) sur 550 à 1170 ans !)

Produire des centaines de kilos de fruits par an pour les agriculteurs et les habitants.

Favoriser significativement la biodiversité locale.

Créer un lien social important entre la jeunesse étudiante et, les agriculteurs locaux.

Le vote se déroule entre le 1er décembre et le 15 Janvier 2024 et les projets jugés prioritaires auront l’opportunité de recevoir un financement pouvant atteindre 150 000€. Toute personne résidant en Occitanie et âgée de plus de 15 ans peut choisir trois projets qui lui tiennent à cœur sur le site web de la Région Citoyenne.

Le lien ici : La Région Citoyenne : je participe à l’Occitanie – Vos solutions pour le climat et l’alimentation – 2023 – Vos solutions pour le climat et l’alimentation – 2023 (laregioncitoyenne.fr)

L’association étudiante « 1 Diplômé 1 Arbre », de la Faculté des Sciences de Montpellier, propose entre autres un projet de revégétalisation de milieux agricoles chez des jeunes agriculteurs en Occitanie, le projet s’intitule » Aux Arbres Etudiant.e.s ».

Voici le projet :

« Aux arbres étudiant.e.s !” est un projet qui vise à accompagner la transition agroécologique en Occitanie en revégétalisant des milieux agricoles par la voie de la plantation et la Régénération Naturelle Assistée de haies, les plants seront issus du label « Végétal Local ». Ainsi, il sera possible d’aider les agriculteurs à augmenter la résilience de leur agroécosystème en gérant la ressource en eau, en favorisant la biodiversité, et en restaurant écologiquement les sols tout en stockant des grandes quantités de carbone. L’autre objectif de ce projet est de proposer des formations gratuites d’agroforesterie / conception agroécologique aux étudiant.e.s lors de weekends directement chez les agriculteurs où nous revégétalisons. »

Pour visiter la page du projet, lire en détail ce qu’ils planifient, et voter si ça vous a convaincu, c’est ici : La Région Citoyenne : je participe à l’Occitanie – Vos solutions pour le climat et l’alimentation – 2023 – Vos solutions pour le climat et l’alimentation – 2023 (laregioncitoyenne.fr)

https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr/project/budget-participatif-2023-1/collect/proposez-vos-projets/proposals/aux-arbres-etudiant-e-s

Faculté des Sciences de Montpellier 30, Faculté des Sciences de Montpellier, montpellier Hôpitaux-Facultés Montpellier 34095 Hérault