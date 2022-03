Exposition “Influence Japonaise” à La Nef Montpellier, 8 avril 2022 10:00, .

8 avril – 17 juin Sur place Entrée libre https://www.ateliersdart.com/la-nef

La Nef Montpellier présente l’exposition-vente “Influence Japonaise” du 8 avril au 18 juin 2022 avec plus de 30 artistes de la matière.

LA NEF PRÉSENTE UNE EXPOSITION-VENTE ÉVÈNEMENT À MONTPELLIER CE PRINTEMPS

“INFLUENCE JAPONAISE” DU 8 AVRIL AU 18 JUIN 2022

Noblesse des matières, sens aigu des couleurs et du détail qui frôlent la perfection… Passerelle entre tradition et modernité, issu d’une culture qui nous est à la fois exotique et familière, l’artisanat japonais ne cesse de nous fasciner. En guise de célébration poétique du printemps, La Nef met à l’honneur du 8 avril au 18 juin une trentaine d’artistes de la matière fascinés par le pays du soleil levant. Proches des valeurs d’humilité, de transmission, de précision et de respect de la nature de l’artisanat japonais, les créateurs invités s’inspirent de techniques ancestrales, tout en ayant une approche à la fois moderne et personnelle.

Art de la table destiné à la cérémonie du thé, technique du raku, bijoux composé de charbon Binchotan, textiles teints, ornés d’estampes, pièces évoquant la floraison des cerisiers, laque tout en délicatesse, vanneries poétiques, poupées kokeshi, sculptures en bois brut… Préparez-vous

à voyage sensoriel ! Pour certains artisans d’art présentés, ce sont les motifs japonais qui nourrissent leurs démarches. On y retrouve une faune et une flore dans des couleurs éclatantes ou des motifs stylisés et géométriques plus sobres. Chaque pièce unique et petite série parmi la sélection variée de créations à la vente dans cette boutique montpelliéraine de caractère, porte en elle l’histoire d’un artisan dont l’atelier d’art est situé en France.

LA NEF, BOUTIQUE D’ATELIERS D’ART DE FRANCE

41, rue de l’Université, 34000 Montpellier

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h

