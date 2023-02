MONTPELLIER ET SES ENVIRONS À VÉLO AVEC SMILE EBIKE Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier

MONTPELLIER ET SES ENVIRONS À VÉLO AVEC SMILE EBIKE, 9 mars 2023, Montpellier . MONTPELLIER ET SES ENVIRONS À VÉLO AVEC SMILE EBIKE Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault

2023-03-09 09:00:00 – 2023-03-09 18:30:00 Montpellier

Hérault EUR 50 Découvrez Montpellier autrement ! Au départ de l’Office du tourisme, partez à pied découvrir Montpellier et son centre-ville accompagné d’un guide conférencier jusqu’à l’Arc de Triomphe. Récupérez vos vélos électriques et roulez en direction du quartier Antigone et de l’Arbre Blanc. Un encadrant à vélo vous accompagnera tout le long des Rives du Lez par la voie cyclable qui mène jusqu’à la Cathédrale de Maguelone.

Vous serez alors libre de rentrer avec le guide en passant par Palavas-les-Flots ou de profiter de votre après-midi à la

plage et de rentrer en toute autonomie pour 18h30. Vélos électriques avec 50km d’autonomie, équipés de paniers à l’avant. INFORMATION

– Rendez-vous 10 minutes avant départ : Office de Tourisme de Montpellier – extérieur façade côté Esplanade Charles-de-Gaulle, point flamme signalétique.

– Minimum de 10 participants pour que la sortie puisse avoir lieu, vous serez prévenu 24h avant par Smile Ebike si la sortie est annulée par manque d’inscrits.

