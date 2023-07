LE CINÉMA SOUS LES ÉTOILES Montpellier et sa Métropole Montpellier, 1 août 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Du 01 au 15 août, les villes et villages de la Métropole de Montpellier vont se transformer en cinéma à ciel ouvert..

2023-08-01 fin : 2023-08-15 . .

Montpellier et sa Métropole

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



From August 01 to 15, the towns and villages of the Montpellier Metropolis will be transformed into open-air cinemas.

Del 1 al 15 de agosto, las ciudades y pueblos del Gran Montpellier se transformarán en cines al aire libre.

Vom 01. bis zum 15. August werden sich die Städte und Dörfer der Metropolregion Montpellier in ein Freiluftkino verwandeln.

