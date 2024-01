Jobs, stages ou études : les filières techniques et professionnelles du Québec sont de retour en France Espace capdeville Montpellier Hérault Montpellier, mercredi 7 février 2024.

Jobs, stages ou études : les filières techniques et professionnelles du Québec sont de retour en France Espace capdeville Montpellier Hérault Montpellier 7 et 10 février

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-07 09:00

Fin : 2024-02-10 17:30

Du 3 au 10 février 2024, 16 établissements d’enseignement technique du Québec font le déplacement à Lyon, Montpellier et Bordeaux, pour rencontrer les Français qui souhaitent étudier au Québec. 7 et 10 février 1

Du 3 au 10 février 2024, une délégation composée de 16 établissements d’enseignement technique et professionnel et plusieurs entreprises du Québec fait le déplacement à Lyon, Montpellier et Bordeaux, pour rencontrer les candidats français qui souhaitent étudier et travailler au Québec.

Selon les chiffres du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, en moins de dix ans, le nombre d’étudiants internationaux inscrits dans les établissements techniques et professionnels au Québec a augmenté de près de 400 %. Les Français représenteraient 25 % de cet effectif, soit plus de 4 000 étudiants. L’enthousiasme autour de ces filières, qui ne cesse de croître, s’explique principalement par un taux d’insertion professionnelle élevé et un accès rapide au marché du travail, des atouts qui contribuent significativement à la valorisation des filières professionnelles au Québec.

C’est pour répondre à une demande croissante que la délégation organise dans trois villes de France des rencontres-forums dédiées aux candidats. Objectifs : mieux faire connaître l’offre de formation technique et professionnelle, montrer que le Québec n’est pas l’apanage exclusif des candidats des filières générales ou universitaires et partager les nombreuses opportunités offertes dans les filières techniques au Québec.

Viens te former au Québec !

Les candidats qui souhaitent suivre leurs études au Québec sont invités à venir rencontrer les établissements. Près d’une centaine de programmes seront représentés dans une vingtaine de secteurs dont BTP, mécanique, électricité, commerce, technologies de l’information (IT), santé et services sociaux, éducation ou transport. Ils trouveront toutes les informations utiles pour concrétiser leur projet de mobilité : les avantages d’étudier au Québec dans une filière technique (frais de scolarité avantageux voire gratuits dans certains programmes grâce à une entente exclusive entre la France et le Québec), les modalités administratives et migratoires, les informations pratiques sur la vie au Québec. L’inscription à la rencontre est gratuite, mais préalable sur le site de Québec en tête.

Venez travailler au Québec !

Des entreprises dans les domaines de la Tech et de la santé viendront rencontrer les candidats pour des emplois et des stages. Pour consulter les offres disponibles et postuler, il faut se rendre sur le site de Québec en tête. Il sera aussi possible de se présenter sur place avec son CV afin de discuter avec les entreprises.

Des régions parmi les plus dynamiques du Québec

La grande région de Québec, qui comprend la région de la Capitale-Nationale, sur la rive nord du Saint-Laurent, et la région de Chaudière-Appalaches sur la rive sud, inclut les villes de Québec et de Lévis, dispose d’expertises dans les secteurs de pointe (hautes technologies, biomédicales, l’optique, géomatique et les technologies de l’information) et de plusieurs établissements de renommée internationale.

Moteur économique du secteur manufacturier québécois, les régions du Centre-du-Québec et de la Mauricie se transforment et deviennent l’épicentre de l’électrification de véhicules et de la production de la batterie la plus verte en Amérique du Nord. Des milliers d’emplois sont à pourvoir dans cette économie d’avenir. Les établissements d’enseignement du territoire bénéficient pleinement de ce tissu économique prospère qui est en plein essor.

Les régions de la Côte-Nord et du Bas-Saint-Laurent sont reconnues pour leurs grands espaces. En plus de paysages à couper le souffle, on y trouve de nombreuses activités , qui font d’elles des régions dynamiques et accueillantes. Les principales activités économiques sont basées sur la mise en valeur des ressources naturelles.

Espace capdeville Montpellier Hérault 417 Rue Samuel Morse, 34000 Montpellier Port Marianne Montpellier 34965 Hérault