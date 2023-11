Misatango Eglise Don Bosco, 26 novembre 2023, MONTPELLIER.

Misatango Eglise Don Bosco. Un spectacle à la date du 2023-11-26 à 17:00 (2023-11-26 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

L’Ensemble Vocal et Instrumental de Montpellier, son chef Franck Fontcouberte entouré de ses solistes et de son ensemble à cordes professionnel, proposent au spectateur un concert original et unique autour du tango : la célèbre Misatango de Martín Palmeri donnée pour la première fois dans notre région en version intégrale ; en effet Martín Palmeri a récemment enrichi son œuvre fétiche par deux mouvements inédits. Des mélodies de Carlos Gardel, Ariel Ramirez, Alberto Ginastera et Astor Piazzolla seront interprétées en première partie du concert par Lise-Eléonore Ravot, mezzo-soprano, avec Yvonne Hahn au bandonéon et Karine Léonelli au piano. Ce programme coloré, d’une grande richesse rythmique et mélodique s’adresse à la fois au mélomane averti en quête de découverte et au grand public attiré par la musique sud-américaine. Tout Public Musique Classique Durée : 1h30 sans entracte L’Ensemble Vocal et Instrumental de Montpellier

Votre billet est ici

Eglise Don Bosco MONTPELLIER Rue Léon Blum Hérault

20.0

EUR20.0.

Votre billet est ici