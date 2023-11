LES MERCREDIS DE L’ORIENTATION e-artsup Montpellier Montpellier, 8 novembre 2023T 16:00, Montpellier.

LES MERCREDIS DE L’ORIENTATION e-artsup Montpellier Montpellier 8 – 22 novembre, les mercredis

LES MERCREDIS DE L’ORIENTATION e-artsup 8 – 22 novembre, les mercredis 1

Tu te poses des questions sur ton avenir et tu sens perdu ? Tu t’intéresses aux métiers de l’art graphique, du jeu vidéo et/ou du cinéma d’animation, mais tu ne sais pas où te diriger ? Rencontre nos professionnels lors d’un moment privilégié et découvre les opportunités qui s’ouvrent à toi ! Quand ? Les mercredis 8, 15 et 22 novembre de 16h à 18h. Où ? sur le campus d’e-artsup, 3 place Paul Bec 34000 Montpellier. Événement gratuit et réservé aux étudiants de 1ʳᵉ et niveaux supérieurs.

e-artsup

Créée en 2001 e-artsup, forme des créatifs et des designers dans les domaines de la communication visuelle, de la direction artistique, du motion design, du cinéma d’animation et du jeu vidéo. Elle est présente dans dix villes de France : Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse et Tours et compte 2 000 étudiants chaque année. Membre du Groupe IONIS, leader de l’enseignement supérieur privé indépendant en France (29 écoles et entités dans 27 villes en France à l’International et plus de 35 000 étudiants), elle est au cœur de campus urbains pluridisciplinaires composant ainsi un écosystème global avec des écoles de marketing, tech et business.

e-artsup Montpellier 3 place Paul Bec 34000 Montpellier Centre Montpellier 34064 Hérault