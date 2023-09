Atelier 3D e-artsup Montpellier Montpellier, 7 octobre 2023 10:00, Montpellier.

Découvre le logiciel ZBrush et modélise ta créature fantastique en venant participer à un atelier créatif en compagnie de Victor STRYHANIN, Character Artist chez SMART TALE GAMES et intervenant 3D à e-artsup. Armez-vous d’une tablette, de votre imagination et modélisez votre animal fantastique préféré sur ZBRUSH. Inscription gratuite et matériel fourni ! Événement réservé aux étudiants de 1re et niveaux supérieurs.

e-artsup

Créée en 2001 e-artsup, forme des créatifs et des designers dans les domaines de la communication visuelle, de la direction artistique, du motion design, du cinéma d’animation et du jeu vidéo. Elle est présente dans dix villes de France : Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse et Tours et compte 2 000 étudiants chaque année. Membre du Groupe IONIS, leader de l’enseignement supérieur privé indépendant en France (29 écoles et entités dans 27 villes en France à l’International et plus de 35 000 étudiants), elle est au cœur de campus urbains pluridisciplinaires composant ainsi un écosystème global avec des écoles de marketing, tech et business.

e-artsup Montpellier 3 place Paul Bec 34000 Montpellier Centre Montpellier 34064 Hérault