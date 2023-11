Dissection d’une Chute de Neige DOMAINE D’O-THEATRE JC CARRIERE Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier Dissection d’une Chute de Neige DOMAINE D’O-THEATRE JC CARRIERE, 4 avril 2024, MONTPELLIER. Dissection d’une Chute de Neige DOMAINE D’O-THEATRE JC CARRIERE. Un spectacle à la date du 2024-04-04 à 20:00 (2024-04-03 au ). Tarif : 32.4 à 32.4 euros. EPIC DU DOMAINE D’O (1-L-R-20-3326; 1-L-R-20-3329; 2-L-R-20-3327; 3-L-R-20-3328) présente ce spectacle Etre ou ne pas être reine dans le royaume de Suède… Tel est l’enjeu de cette pièce qui, située dans un lointain historique, n’en pose pas moins les enjeux actuels du féminisme.Informations pratiques : Placement numéroté, Accès handicapé, Entrée Nord du Domaine d’O, Tram 1 Arrêt Malbosc. N° de téléphone PMR : 04 48 79 89 68 ou 04 48 79 89 70 Dissection d’une Chute de Neige Votre billet est ici DOMAINE D’O-THEATRE JC CARRIERE MONTPELLIER 178 rue de la Carriérasse Hérault 32.4

EUR32.4. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu DOMAINE D'O-THEATRE JC CARRIERE Adresse 178 rue de la Carriérasse Ville MONTPELLIER Departement Hérault Lieu Ville DOMAINE D'O-THEATRE JC CARRIERE latitude longitude 43.635865252727356;3.836426357922126

DOMAINE D'O-THEATRE JC CARRIERE MONTPELLIER Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/