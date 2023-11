Extra Life DOMAINE D’O-THEATRE JC CARRIERE Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier Extra Life DOMAINE D’O-THEATRE JC CARRIERE, 7 mars 2024, MONTPELLIER. Extra Life DOMAINE D’O-THEATRE JC CARRIERE. Un spectacle à la date du 2024-03-07 à 20:00 (2024-03-07 au ). Tarif : 32.4 à 32.4 euros. EPIC DU DOMAINE D’O (1-L-R-20-3326; 1-L-R-20-3329 ; 2-L-R-20-3327; 3-L-R-20-3328) présente ce spectacle AdeÌle Haenel, Theo Livesey, Katia Petrowick et une marionnette incarnent un frère et une sœur qui se retrouvent, à la fin d’une fête, 20 ans après avoir partagé un traumatisme d’enfance. Chaque spectacle de Gisèle Vienne est une tornade. Ici, son œil nous happe vers les rapports de pouvoir qui structurent nos perceptions. Persistances rétiniennes garanties.Informations pratiques : Placement numéroté, Accès handicapé, Entrée Nord du Domaine d’O, Tram 1 Arrêt Malbosc. N° de téléphone PMR : 04 48 79 89 68 ou 89 70 Extra Life Votre billet est ici DOMAINE D’O-THEATRE JC CARRIERE MONTPELLIER 178 rue de la Carriérasse Hérault 32.4

EUR32.4. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu DOMAINE D'O-THEATRE JC CARRIERE Adresse 178 rue de la Carriérasse Ville MONTPELLIER Departement Hérault Lieu Ville DOMAINE D'O-THEATRE JC CARRIERE latitude longitude 43.635865252727356;3.836426357922126

DOMAINE D'O-THEATRE JC CARRIERE MONTPELLIER Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/