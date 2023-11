Rave Lucid DOMAINE D’O-THEATRE JC CARRIERE, 2 mars 2024, MONTPELLIER.

Rave Lucid DOMAINE D’O-THEATRE JC CARRIERE. Un spectacle à la date du 2024-03-02 à 19:00 (2024-02-07 au ). Tarif : 27.0 à 27.0 euros.

Centre d’Art et de Culture et Espace Culturel Robert Doisneau (1-1056844 ; 1-1070431 ; 2-1056843 3-1056845) PRESENTE : (1) — Tarif seniors : + de 65 ans (2) — Tarif jeunes et familles : – de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi sur justificatif, parent accompagnant son enfant de – de 18 ans, titulaire d’une carte famille nombreuseCompagnie Mazelfreten Brandon Masele et Laura Defretin réunissent dix danseurs du monde entier pour rendre un vibrant hommage à la culture musicale et chorégraphique électro. Fondée sur des mouvements atypiques de jeux de bras adaptés au rythme de la musique, la danse électro est d’abord pratiquée dans les clubs parisiens. Très lucide sur la surmédiatisation qui a entouré l’émergence de la « tecktonik » dans les années 2000, les deux chorégraphes réutilisent les codes et techniques de la danse électro pour mettre en lumière la richesse de cette culture. Création transcendante, Rave lucid s’inspire de l’univers des battles pour développer une danse spontanée et viscérale, symbole d’une rencontre humaine.

Votre billet est ici

DOMAINE D’O-THEATRE JC CARRIERE MONTPELLIER 178 rue de la Carriérasse Hérault

27.0

EUR27.0.

Votre billet est ici