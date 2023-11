Abdullah Ibrahim DOMAINE D’O-THEATRE JC CARRIERE, 14 décembre 2023, MONTPELLIER.

Abdullah Ibrahim DOMAINE D’O-THEATRE JC CARRIERE. Un spectacle à la date du 2023-12-14 à 20:30 (2023-12-14 au ). Tarif : 32.4 à 32.4 euros.

EPIC DU DOMAINE D’O 51-L-R-20-3326; 1-L-R-20-3329; 2-L-R-20-3327; 3-L-R-20-3328) présente ce concert Avec sa créativité en matière de jazz-fusion, inspiré et entrelacé d’influences arabes et moyen-orientales, de rythmes africains, de musique chorale anglo-saxonne et de sonorités de l’école romantique européenne, du haut de ses 89 ans, le grand pianiste du Cap reste l’un des artistes les plus inventifs et rafraichissants du monde du jazz. A ne pas manquer. Informations pratiques : Placement numéroté, Accès handicapé, Entrée Nord du Domaine d’O, Tram 1 Arrêt Malbosc. N° de téléphone PMR : 04 48 79 89 68 ou 04 48 79 89 70 Abdullah Ibrahim Abdullah Ibrahim

DOMAINE D’O-THEATRE JC CARRIERE MONTPELLIER 178 rue de la Carriérasse Hérault

