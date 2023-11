Illusions Perdues DOMAINE D’O-THEATRE JC CARRIERE, 7 décembre 2023, MONTPELLIER.

Illusions Perdues DOMAINE D’O-THEATRE JC CARRIERE. Un spectacle à la date du 2023-12-07 à 20:00 (2023-11-10 au ). Tarif : 32.4 à 32.4 euros.

LE THEATRE DE L’OLIVIER PRESENTE CE SPECTACLE CIE AÌ TIRE-D’AILE D’apreÌs Honoreì de Balzac Adaptation et mise en sceÌne Pauline Bayle Assisteìe d’Isabelle Antoine Sceìnographie Pauline Bayle et Fanny Laplane LumieÌres Pascal Noe?l Costumes Peìtronille Salomeì Musique Julien Lemonnier Avec Charlotte Van Bervesselès, Hélène Chevallier, Guillaume Compiano, Anissa Daaou, Alex Fondja et la participation de Viktoria Kozlova en alternance avec Pauline Bayle Paris 1820, la capitale est en pleine effervescence. Arriveì d’Angoule?me, le jeune poeÌte Lucien de Rubempreì ambitionne de trouver dans la bonne socieìteì litteìraire, gloire, amour et argent. Mais il ne tarde pas aÌ perdre ses illusions, reìalisant que son ascension ne pourra se faire qu’au prix de compromis deìvastateurs. Cinq comeìdiens surdoueìs se partagent les dix-huit ro?les de l’intrigue sur un plateau nu, sans se preìoccuper des genres. Les dialogues claquent, l’action s’emballe, toujours fluide, et le public est emporteì dans un tourbillon finement orchestreì, saisi par cette eìpopeìe moderne du heìros balzacien qui résonne avec force encore aujourd’hui. Une adaptation lumineuse du roman de Balzac Dureìe 2h30 / Conseilleì aÌ partir de 15 ans PMR 0442552477 Illusions Perdues Illusions Perdues

DOMAINE D’O-THEATRE JC CARRIERE MONTPELLIER 178 rue de la Carriérasse Hérault

