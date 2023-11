Yom DOMAINE D’O-THEATRE JC CARRIERE Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier Yom DOMAINE D’O-THEATRE JC CARRIERE, 10 novembre 2023, MONTPELLIER. Yom DOMAINE D’O-THEATRE JC CARRIERE. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 20:30 (2023-11-10 au ). Tarif : 32.4 à 32.4 euros. EPIC DU DOMAINE D’O (L-R-20-3326/3327/3328) présente : ce concert. Enfant prodige de la clarinette, fasciné par le klezmer, cette musique qui dit les peines et les joies des juifs d’Europe centrale, Yom explore tous les champs musicaux. Guimbarde chinoise, électro, et même l’orgue de Saint-Eustache. Un concert aux cent couleurs, aux mille sonorités.PLACEMENT NUMEROTE, ACCES HANDICAPES. ENTREE NORD DU DOMAINE D’O, TRAM 1 ARRET MALBOSC. Réservations PMR : 04 48 79 89 68 / 04 48 79 89 70 Yom Votre billet est ici DOMAINE D’O-THEATRE JC CARRIERE MONTPELLIER 178 rue de la Carriérasse Hérault 32.4

EUR32.4. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu DOMAINE D'O-THEATRE JC CARRIERE Adresse 178 rue de la Carriérasse Ville MONTPELLIER Departement Hérault Lieu Ville DOMAINE D'O-THEATRE JC CARRIERE latitude longitude 43.635865252727356;3.836426357922126

DOMAINE D'O-THEATRE JC CARRIERE MONTPELLIER Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/