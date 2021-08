Montpellier domaine de Grammont MONTPELLIER hérault Hérault, Montpellier ATELIER DECOUVERTE DU JEU DE ROLE domaine de Grammont MONTPELLIER hérault Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

ATELIER DECOUVERTE DU JEU DE ROLE domaine de Grammont MONTPELLIER hérault, 14 août 2021 10:30, Montpellier. Samedi 14 août, 10h30 10 euros/personne https://www.billetweb.fr/atelier-jeu-de-role découverte du jeu de role UN ATELIER decouverte DE JEU DE ROLE POUR LES 14 ANS ET PLUS ;déroulement :

première partie découverte du scénario et des règles

deuxième partie apprendre à jouer par la parole avec des figurines et des dès dans un univers médiéval fanstastique

en savoir plus https://www.facebook.com/AteliersJDR domaine de Grammont MONTPELLIER hérault MONTPELLIER Montpellier Hérault samedi 14 août – 10h30 à 11h30

