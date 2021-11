MONTPELLIER DE PLACES EN PLACETTES Montpellier, 27 décembre 2021, Montpellier.

MONTPELLIER DE PLACES EN PLACETTES Montpellier

2021-12-27 – 2021-12-27

Montpellier Hérault

9 9 EUR Partez à la découverte des nombreuses places et placettes… vous serez étonnés d’en découvrir tant !

Lieux de pouvoir, de culte, de jolies balades et d’anecdotes savoureuses, les places et placettes de Montpellier ont toutes une histoire à raconter !

Suivez notre guide à la découverte de ces espaces grandioses ou intimistes, résultats de la passion des Hommes qui en sont à l’origine.

De la postmoderniste place du Nombre d’Or d’Antigone à la place royale du Peyrou où Louis XIV règne en maître, laissez-vous porter dans cette exploration inédite de l’écusson traversant plus de 1000 ans d’Histoire.

Rendez-vous 10 minutes avant place du Nombre d’Or à Antigone

Mesures sanitaires prises :

-PAS DE PASS SANITAIRE REQUIS POUR CETTE VISITE

– Distance de sécurité à respecter entre les participants et le guide 1m

– Parcours proposés essentiellement en extérieur

– PORT DU MASQUE (ou visière pour les guides) OBLIGATOIRE POUR LES GUIDES ET LES PARTICIPANTS (non fourni, merci de venir avec votre masque)

– Un amplificateur de voix par guide.

Durée: 2h

Montpellier

dernière mise à jour : 2021-11-15 par