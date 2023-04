Le Prince De Calabre CARRE RONDELET, 30 avril 2023, MONTPELLIER.

Le Prince De Calabre CARRE RONDELET. Un spectacle à la date du 2023-04-30 à 17:30 (2023-04-30 au ). Tarif : 16.8 à 16.8 euros.

Emotions et culture de Calabre à la première personne! Vérité à l’italienne… ! Qui connaît la Calabre ? Ce texte, Le Prince de Calabre, écrit et mise en scène par Olindo Cavadini, vous entraîne sur la piste d’une terre brûlée, le sud de l’Italie. Parturience, Peppina et Commedia sont les trois mouvements picaresques d’un témoignage poignant et universel. Un regard de vérité… Les trois volets de ce « seul en scène » sont solidement arrimés à un socle de culture calabraise… patriarcale, archaïque et machiste. Un sujet fort, entre humour et émotion. Un spectacle à l’italienne. Le Prince De Calabre

CARRE RONDELET MONTPELLIER 14 rue de Belfort Hérault

