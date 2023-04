Pasolini CARRE RONDELET, 28 avril 2023, MONTPELLIER.

Pasolini CARRE RONDELET. Un spectacle à la date du 2023-04-28 à 20:30 (2023-04-28 au ). Tarif : 16.8 à 16.8 euros.

Un auteur, un acteur, un public… Un Pasolini humaniste au destin tiraillé, fondé d’engagements et de poésie. « L’acteur est un critique. Le metteur en scène est un critique. Le spectateur est un critique. L’auteur est un sujet et un objet critique. Ni l’auteur ni les acteurs ne veulent vous scandaliser : faisons scandale ensemble… En nous il y a Athènes. » – Pier Paolo Pasolini Un fils d’immigré italien, devenu acteur, raconte et joue le célèbre Pier Paolo Pasolini en devenant tour à tour l’un et l’autre. Il évoque sa rencontre improbable avec le cinéaste puis l’homme et enfin ce créateur protéiforme et doté d’un esprit libre. L’Italie et ses ragazzi sont présents tout au long de l’histoire. L’acteur alors vous offre, peu à peu, par son regard et son exploration, son propre univers pasolinien. Un Pasolini humaniste au destin tiraillé, fondé d’engagements et de poésie. Un destin marqué par son obsession d’aimer qui le conduira malgré tout, vers une fin tragique. « Qu’avez-vous fait de moi ? » Une question simple, une histoire qui se résume en une image de Pier Paolo Pasolini qui fuit en courant quelque chose qui n’a pas de visage. Ce quelque chose qui l’a tué. Cette image symbolique de notre société nous poussera-t-elle à changer ? Intention : L’oeuvre artistique, intellectuelle et politiquement engagée de Pier Paolo Pasolini a marqué des générations. Connu notamment pour son engagement à gauche, mais se situant toujours en dehors des institutions et des partis, Pasolini observe en profondeur les transformations de la société, et ce, jusqu’à sa mort en 1975. Son oeuvre suscite de fortes polémiques et provoque des débats par la radicalité des idées exprimées. Comment se montrer critique, envers des sociétés consuméristes, une bourgeoisie apeurée décadentiste presque définitivement instituée. Notre but a été, en s’inspirant de l’oeuvre de Pasolini, de faire résonner l’héritage de ses réflexions, chargées d’une problématique politique plus qu’actuelle afin que nous tentions de raisonner et réfléchir à nouveau ensemble et peut-être, un jour, changer. L’oeuvre de Pier Paolo Pasolini est incommensurable, la force du verbe et la beauté de sa poésie se définiront pour toujours… populaire et humaniste. Là se situe notre désir de porter devant le public ses engagements forts ; en traduire et dénoncer chaque signe prémonitoire, signes décadentiste de notre temps… et d’être certain d’avoir eu raison de porter plus loin la pensée de cet homme libre en ces moments d’incertitude. Pasolini

Votre billet est ici

CARRE RONDELET MONTPELLIER 14 rue de Belfort Hérault

16.8

EUR16.8.

