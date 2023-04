Anoki CARRE RONDELET MONTPELLIER Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier

Anoki CARRE RONDELET, 26 avril 2023, MONTPELLIER. Anoki CARRE RONDELET. Un spectacle à la date du 2023-04-26 à 10:30 (2023-04-26 au ). Tarif : 9.75 à 9.75 euros. Un conte musical pour les tout-petits. Le petit Anoki aime passer du temps avec sa grand-mère. Cet hiver elle l’initie avec poésie à écouter la musicalité qui se trouve dans la nature. Un conte musical pour les tout-petits mêlant avec poésie et douceur chant, ukulélé, violon, flûte…. Anoki Votre billet est ici CARRE RONDELET MONTPELLIER 14 rue de Belfort Hérault 9.75

Détails
Lieu CARRE RONDELET
Adresse 14 rue de Belfort
Ville MONTPELLIER
Departement Hérault
Tarif 9.75

MONTPELLIER Hérault