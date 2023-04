De Descartes A Sartre : Duo Philo Duo Debat File CARRE RONDELET, 7 avril 2023, MONTPELLIER.

De Descartes A Sartre : Duo Philo Duo Debat File CARRE RONDELET. Un spectacle à la date du 2023-04-07 à 20:30 (2023-04-07 au ). Tarif : 15.75 à 15.75 euros.

Il est une chose à propos de laquelle nous ne doutons que très rarement, c’est l’existence et la solidité de notre moi, de notre identité. Notre moi consistant, identique, profond, notre socle solide, celui qui se décline psychologiquement par le caractère, la personnalité, le tempérament, mais aussi le moi social, celui de nos fonctions et des caractéristiques inscrites sur nos cartes d’identité. Également : le moi communautaire, qui nous rattache, nous enchâsse et peut-être nous enchaîne à nos fonctions, communautés, essaims, groupes, à nos unions, associations, microsociétés, ou regroupements nationaux, ethniques ou religieux. Comment penser ce « moi » si cher à notre coeur : Moi, ma Pomme, Mézigue, Bibi, le Moi Roi quoi!… Comment le cerner, l’appréhender, l’apprivoiser, le posséder, le circonscrire… Réalité première pour connaître l’Etre et le Monde ou illusion ? Le Moi, l’identité sont-ils ce « Point d’Archimède » évoqué par Descartes ou cette imagination chimérique des empiristes ? Ce moi est-il délectable ou haïssable comme le pensait Pascal. C’est autour de cette question vibrante pour les existences troublées d’aujourd’hui, que Olivier Morin et Avner C. Perez ont conçu un « Duo Philo » théâtralisé, mâtiné d’humour et de pensées, réflexions philosophiques, dans un esprit de sérieux et de légèreté … Entrez dans l’Univers plein d’émois du moi !… De Descartes A Sartre : Duo Philo Duo Debat File

CARRE RONDELET MONTPELLIER 14 rue de Belfort Hérault

15.75

