MONTPELLIER BY NIGHT 2021-10-08 18:30:00 – 2021-10-08 20:30:00

Lumineuse le jour, Montpellier brille de 1000 feux à la nuit tombée. Un parcours atypique le long de la ligne 4 du tramway à la découverte du patrimoine illuminé : les tours des Pins et de la Babote (vestiges de l'ancien rempart), le boulevard du jeu de paume, l'arc de triomphe, le Palais de justice, le chevet de la Cathédrale St Pierre et la place Albert 1er. Clou de la visite, une montée en haut de l'arc de triomphe pour une vue panoramique sur ce beau patrimoine. Rendez-vous 10 minutes avant le départ Square de la Babote. Mesures sanitaires prises : – PASS SANITAIRE VALIDE OBLIGATOIRE – Pass sanitaire requis – Distance de sécurité à respecter entre les participants et le guide 1m – PORT DU MASQUE (ou visière pour les guides) OBLIGATOIRE POUR LES GUIDES ET LES PARTICIPANTS (non fourni, merci de venir avec votre masque) – Un amplificateur de voix par guide. – Accès à l'Arc de Triomphe : distribution de gel hydro alcoolique sur site (à l'entrée et en haut de l'arc avant la descente) + traçage au sol de distanciations sur la terrasse. Durée: 2h Prix: 11 EUR

dernière mise à jour : 2021-09-16

