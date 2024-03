MONTPELLIER BLUES FESTIVAL – ROBERT FINLEY CEDRIC BURNSIDE PLACE ROYALE DU PEYROU Montpellier, jeudi 4 juillet 2024.

Le Montpellier Blues Festival vous donne rendez-vous du 3 au 6 juillet 2024 sur la Place Royale du Peyrou, au cœur de Montpellier, pour quatre soirées aux rythmes rugissants du BLUES ! Cette seconde édition résolument éclectique met à l’honneur la musique afro-américaine dans toute sa diversité et sa richesse : soul, funk & blues. Programmation:Mercredi 3 juillet 2024 : BLUES, FOOD & DRINKS : une soirée d’ouverture en entrée libre, avec une programmation 100% locale !Jeudi 4 Juillet 2024 : ROBERT FINLEY Cédric Burnside Big Dady WilsonVendredi 5 Juillet 2024: EARTH, WIND & FIRE Experience by Al McKAY ESSENTIALS BROOKLIN Funk EssentialsSamedi 6 Juillet 2024 : LEE FIELDS J.P. Bimeni & the Black Belts Shakura S’Aida

Tarif : 29.00 – 39.00 euros.

Début : 2024-07-04 à 19:00

Réservez votre billet ici

PLACE ROYALE DU PEYROU RUE LA BLOTTIERE 34000 Montpellier 34