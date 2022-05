MONTPELLIER BEACH MASTERS 2022 Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier Hérault Ne manquez pas les Beach Masters du 20 au 28 août au pied de l’Hôtel de Ville Montpelliérain ! Les équipes internationales masculines de Beach Volley sont attendues cette année encore à Montpellier fin août. Mais le point de RDV est légèrement déplacé en 2022, c’est le parvis Georges-Frêche qui accueillera la plus grande compétition de Beach Volley en France. Un changement de lieu pour cette nouvelle édition

En exclusivité cette année, le terrain principal du tournoi international se déplace ! La compétition officielle aura lieu pour la première fois sur le parvis de la “nouvelle” Mairie de Montpellier, lieu emblématique de la Ville. Américains, suédois, canadiens ou encore australiens se donnent ainsi RDV au pied de l’Hôtel de Ville Montpelliérain ! Les 4 terrains extérieurs du Parc de la Rauze seront réservés aux entrainements internationaux. Compétitions haut niveau et loisirs

