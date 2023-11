Concert de Noël à Montpellier : Les 4 Saisons de Vivaldi, Concerto de Noël de Corelli, Canon de Pachelbel, Ave Maria de Gounod Basilique Notre-Dame des Tables Montpellier, 14 décembre 2023T 20:30, Montpellier.

Vivez la magie de Noël en musique à Montpellier ✨ : plongez dans les chefs-d’œuvre de Vivaldi, Corelli, Pachelbel, Gounod et Bach lors de notre Concert de Noël exclusif ! Jeudi 14 décembre, 20h30 1

Nous vous convions chaleureusement à un concert d’exception offrant un mélange délicieux de compositions classiques et populaires pour célébrer Noël ! Une aventure musicale assurant de ravir tous les goûts dans un des plus beaux monuments historiques de la ville de Montpellier. Un lieu d’exception pour vivre une expérience musicale unique ! La musique fait du bien à votre âme, telle est la devise de l’Ensemble Musicâme France. Ce concert vous offre une expérience riche en sensations, un voyage à travers les passions humaines et l’expression artistique, conçu pour laisser une empreinte indélébile dans votre cœur. Que vous cherchiez une évasion ou une expérience partagée, ce concert offre tout cela. Venez vivre cette expérience musicale unique, une soirée enchanteresse et inspirante qui laissera une empreinte durable. Nous avons hâte de partager ce moment ensemble !

Programme :

J.Pachelbel : Canon

J.S.Bach : Jésus que ma joie demeure

A.Vivaldi : Concerto pour flûte « Il Gardellino »

Bach/Gounod : Ave Maria & Allegro

A.Corelli : Concerto de Noël

S.Mercadante : Rondo Russo

A.Vivaldi : « l’hiver »

Chants de Noël

Basilique Notre-Dame des Tables 43 Rue de l’Aiguillerie, 34000 Montpellier Centre Montpellier 34062 Hérault