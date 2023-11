Divin Mozart – Ensemble Arianna BASILIQUE NOTRE-DAME DES TABLES, 9 décembre 2023, MONTPELLIER.

Concerts de Noël « Divin Mozart » Motets, Messes brèves et Petite Musique de Nuit Ensemble Arianna | solistes, chœurs et ensemble instrumental Direction musicale | Marie-Paule Nounou Avec la participation d’Ars Vocalis – Pôle d’art vocal de l’Ensemble Arianna. Avec Wolfgang Amadeus Mozart la musique classique tient son « divin enfant ». Autrement dit, on a tous quelque chose de Mozart, du penseur philosophe au mélomane averti, du poète au passant, de celui qui « sait » à celui qui ne « sait » pas encore. Il est des œuvres mythiques dont on ne se lasse jamais et que pourtant nous n’entendons pas si souvent en concert, comme l’Exultate Jubilate et la Petite musique de nuit de Mozart. Qui n’a jamais fredonné le thème de ce divertissement ? Mais il est aussi des chefs d’œuvre de jeunesse composés à Salzbourg dans son adolescence et qui méritent aujourd’hui la pleine lumière, comme ces Messes brèves et ces petits motets que nous vous faisons découvrir ici. Avec les solistes Fanny Valentin (soprano solo), Lucile Magnan (soprano), Frédéric Schwab (contre-ténor), Médéric Martin (ténor), Christophe Hecquet (basse). Pouvions-nous rêver compagnie plus brillante et programme plus adapté pour le temps de noël ? A noter aussi que pour ce concert 2 jeunes étudiants des classes supérieures de la Cité des Arts / CRR de Montpellier se joindront aux musiciens de l’Ensemble Arianna dans le cadre de leur stage d’insertion professionnelle Tremplin Baroque. Ensemble Arianna

BASILIQUE NOTRE-DAME DES TABLES MONTPELLIER 43 rue de l’aiguillerie Hérault

