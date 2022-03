MONTPELLIER, AU CŒUR DE LA SÉRIE UN SI GRAND SOLEIL Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

MONTPELLIER, AU CŒUR DE LA SÉRIE UN SI GRAND SOLEIL Montpellier, 19 mars 2022, Montpellier. MONTPELLIER, AU CŒUR DE LA SÉRIE UN SI GRAND SOLEIL Montpellier

2022-03-19 – 2022-03-19

Montpellier Hérault La série phare de France 2 est notamment tournée à Montpellier. Retrouvez les lieux de tournages dans le centre-ville de Montpellier et des anecdotes en lien avec vos personnages favoris dans cette visite exclusive autour de « Un si grand soleil » ! La série « Un si grand soleil », vous connaissez ? Depuis 2018 que de rebondissements ! Fans inconditionnels de la série, cette visite est faite pour vous.

Au fil des ruelles du centre historique, notre guide vous contera l’histoire des lieux, les coulisses et vous dévoilera quelques anecdotes de tournage issues directement des plateaux. Silence… Moteur… Action ! Attention, la visite ne propose pas d’accès aux studios de tournage ni de rencontre avec les comédiens Lieu de Rendez-vous:

La visite est au départ du Peyrou (devant les grilles d’entrée) Réservation obligatoire

Gratuité pour les enfants de moins de 18 ans accompagnés d’un adulte (2 enfants maximum / adulte) Mesures sanitaires prises :

PASS VACCINAL REQUIS POUR CETTE VISITE

– Distance de sécurité à respecter entre les participants et le guide 1m

– PORT DU MASQUE FACULTATIF (non fourni, merci de venir avec votre masque)

– Un amplificateur de voix par guide. La série phare de France 2 est notamment tournée à Montpellier. Retrouvez les lieux de tournages dans le centre-ville de Montpellier et des anecdotes en lien avec vos personnages favoris dans cette visite exclusive autour de « Un si grand soleil » ! La série phare de France 2 est notamment tournée à Montpellier. Retrouvez les lieux de tournages dans le centre-ville de Montpellier et des anecdotes en lien avec vos personnages favoris dans cette visite exclusive autour de « Un si grand soleil » ! La série « Un si grand soleil », vous connaissez ? Depuis 2018 que de rebondissements ! Fans inconditionnels de la série, cette visite est faite pour vous.

Au fil des ruelles du centre historique, notre guide vous contera l’histoire des lieux, les coulisses et vous dévoilera quelques anecdotes de tournage issues directement des plateaux. Silence… Moteur… Action ! Attention, la visite ne propose pas d’accès aux studios de tournage ni de rencontre avec les comédiens Lieu de Rendez-vous:

La visite est au départ du Peyrou (devant les grilles d’entrée) Réservation obligatoire

Gratuité pour les enfants de moins de 18 ans accompagnés d’un adulte (2 enfants maximum / adulte) Mesures sanitaires prises :

PASS VACCINAL REQUIS POUR CETTE VISITE

– Distance de sécurité à respecter entre les participants et le guide 1m

– PORT DU MASQUE FACULTATIF (non fourni, merci de venir avec votre masque)

– Un amplificateur de voix par guide. Montpellier

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse Ville Montpellier lieuville Montpellier Departement Hérault

Montpellier Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/

MONTPELLIER, AU CŒUR DE LA SÉRIE UN SI GRAND SOLEIL Montpellier 2022-03-19 was last modified: by MONTPELLIER, AU CŒUR DE LA SÉRIE UN SI GRAND SOLEIL Montpellier Montpellier 19 mars 2022 Hérault montpellier

Montpellier Hérault