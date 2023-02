MONTPELLIER À PETITES FOULÉES Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Herault Chaussez vos meilleures baskets et suivez notre guide en parcourant Montpellier d’une façon totalement inédite ! A petites foulées, vous sillonnerez rues et grandes avenues entre Antigone et le centre historique avec des pauses dédiées à la découverte de notre patrimoine. Cette expérience unique pour les amateurs de sport est une excellente manière en près de deux heures d’entretenir son corps et son esprit ! RDV Esplanade de l’Europe au niveau de la rue de Rhodes – Prévoir tenue et chaussures adaptées, eau…

– Parcours de 6 km

– Rythme adapté à tous les joggers 5 à 7 km/h env. Réservation obligatoire à venir prochainement

