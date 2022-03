MONTPELLIER À PETITES FOULÉES Montpellier, 12 juin 2022, Montpellier.

2022-06-12 – 2022-06-12

Montpellier Hérault

9 9 EUR Chaussez vos meilleures baskets et suivez notre guide en parcourant Montpellier d’une façon totalement inédite !

A petites foulées, vous sillonnerez rues et grandes avenues entre Antigone et le centre historique avec des pauses dédiées à la découverte de notre patrimoine. Cette expérience unique pour les amateurs de sport est une excellente manière en près de deux heures d’entretenir son corps et son esprit !

Mesures sanitaires prises :

– PASS SANITAIRE VALIDE OBLIGATOIRE

– Distance de sécurité à respecter entre les participants et le guide 1m

– PORT DU MASQUE FACULTATIF POUR LES GUIDES ET LES PARTICIPANTS (non fourni, merci de venir avec votre masque)

– Un amplificateur de voix par guide.

Rendez-vous 10 minutes au pied de la statue de la Victoire de Samothrace, Esplanade de l’Europe.

– Prévoir tenue et chaussures adaptées, eau…

– Parcours de 6 km

– Rythme adapté à tous les joggers 5 à 7 km/h env.

contact@ot-montpellier.fr +33 4 67 60 60 60

