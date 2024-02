MONTPELLIER À PETITES FOULÉES Montpellier, dimanche 23 juin 2024.

MONTPELLIER À PETITES FOULÉES Montpellier Hérault

Chaussez vos meilleures baskets et suivez notre guide en parcourant Montpellier d’une façon totalement inédite !

A petites foulées, vous sillonnerez rues et grandes avenues entre Antigone et le centre historique avec des pauses dédiées à la découverte de notre patrimoine. Cette expérience unique pour les amateurs de sport est une excellente manière en près de deux heures d’entretenir son corps et son esprit !

RDV 10 minutes avant à l’emplacement de la statue de la Victoire de Samothrace (en face de l’Australian Bar), Esplanade de l’Europe. Attention: la statue a été récemment enlevée pour être restaurée, le lieu de départ est le même identifié par un grand carré par terre où se trouvait le socle de la statue.

– Prévoir tenue et chaussures adaptées, eau…

– Parcours de 6 km

– Rythme adapté à tous les joggers 5 à 7 km/h env.

Réservation obligatoire EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-23 09:00:00

fin : 2024-06-23 11:00:00

Esplanade de l’Europe

Montpellier 34000 Hérault Occitanie contact@ot-montpellier.fr

