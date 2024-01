LUIDJI Montpellier, samedi 19 octobre 2024.

LUIDJI Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-19

fin : 2024-10-19

Luidji c’est l’histoire d’un mec qui coule, mais qui remonte. Et ce premier album : Tristesse Business Saison 1, n’est en réalité que la ligne d’arrivée d’un chemin de croix artistique sinueux et cabossé.

Sur Tristesse Business Saison 1, Luidji exorcise enfin toutes ses chimères, qu’elles relèvent de relations amoureuses écorchées ou de ses gamberges existentielles. Dans le simple but d’enfin retrouver la surface, et idéalement, d’y rester.

