« CLUB SANDWICH » – 2MANYDJS Montpellier, dimanche 7 avril 2024.

« CLUB SANDWICH » – 2MANYDJS Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 19:00:00

fin : 2024-04-07 23:00:00

Club Sandwich c’est une programmation club format 19h/23h où on tire le rideau sur la grande scène et on pose le dj booth au sol façon Boiler Room, ces horaires là nous permettent l’utilisation optimale du soundsystem.

Club Sandwich le 7 avril avec 2manydjs ! + Dj Sundae

L’autre nouveauté très cool c’est qu’on fait revivre le temps d’une soirée le resto du Rockstore avec une sélection de sandwichs & vins que vous pourrez déguster au bar ou en dansant ou même à table dans l’espace resto cosy qu’on aura créé sur le dancefloor de l’étage.

On fonctionne en mode pop up avec des chefs différents sur chaque event …

20 Rue de Verdun

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



L’événement « CLUB SANDWICH » – 2MANYDJS Montpellier a été mis à jour le 2024-01-16 par OT MONTPELLIER