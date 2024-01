BREW BLIND TEST BY JERM Montpellier, mercredi 20 mars 2024.

BREW BLIND TEST BY JERM Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20

fin : 2024-03-20

Tous les mois, retrouvez-nous au Réservoir pour des blind tests musicaux thématiques. plusieurs manches, à l’écrit et à l’oral, tous styles de musiques, anglophone et francophone, toutes générations.

Tous les mois, retrouvez-nous au Réservoir pour des blind tests musicaux thématiques. plusieurs manches, à l’écrit et à l’oral, tous styles de musiques, anglophone et francophone, toutes générations.

Le thème change tous les mois, et ça tombe bien car les bières des tireuses changent régulièrement elles aussi, donc 2 raisons de venir en plus des lots et du titre de champion.

Pensez également à réserver pour les mercredi raclette :

2 services 19h15 et 21h

.

55 Rue Montels Saint-Pierre

Montpellier 34070 Hérault Occitanie



L’événement BREW BLIND TEST BY JERM Montpellier a été mis à jour le 2024-01-22 par OT MONTPELLIER