TOGETHER FESTIVAL #2 Montpellier, vendredi 8 mars 2024.

TOGETHER FESTIVAL #2 Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08

fin : 2024-03-08

Un festival 100% Solidaire et Clubbing pour toutes et tous à Montpellier !

Un festival 100% Solidaire et Clubbing pour toutes et tous à Montpellier !

sont un état d’esprit qui souffle une aura de liberté, de lâcher-prise et se déroulent dans des lieux de liberté et de fête.

Un rendez-vous techno incontournable à Montpellier.

Pour cette quatrième session placée sous le signe de l’ égalité, nous invitons des guests solidaires une partie pour retourner le dancefloor avec vous !

Avec :

SIN’DEE

Résidente L’Arbre / Mixeuses Solidaires

MELLANIE

Folle de Rage / Mixeuses Solidaires

Guest > ANGE DEMON

Contre les violences faites aux femmes soyons solidaires !

L’intégralité des bénéfices et des cachets des djs seront reversés aux associations locales de luttes contre les violences faites aux femmes.

Dans le cadre de la semaine du #8Mars Journée internationale de lutte des femmes, pour l’égalité des droits, les Mixeuses Solidaires ont choisi comme vecteurs, la Musique, l’Art et la Culture, pour dénoncer les violences faites aux femmes, le TOGETHER Festival s’organisera donc autour de cette date symbolique.

10€ sur place

EUR.

12 Rue Anatole France

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



L’événement TOGETHER FESTIVAL #2 Montpellier a été mis à jour le 2024-01-22 par OT MONTPELLIER